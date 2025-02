Brede Kamermeerderheid geeft kabinet ruimte voor Oekraïne-onderhandelingen

Het kabinet heeft brede steun van de Tweede Kamer om zich maximaal in te zetten om Europa en Oekraïne aan de onderhandelingstafel van Amerika en Rusland te krijgen en om mee te werken aan een vredesakkoord. Daarbij is het voor kabinet en Kamer een voorwaarde dat Europa en Oekraïne daar een beslissende rol in hebben.

Premier Schoof wilde in het Kamerdebat over Oekraïne niet op zaken vooruitlopen en zeggen welke kant dat op moet gaan en hoe dat ingevuld moet worden. "We staan pas aan de vooravond van deze gesprekken." Schoof beloofde de Kamer bij elke concrete stap te betrekken waar het kabinet een besluit over moet nemen.