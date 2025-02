Voor het eerst (groot)meesters bij Fries dammen: 'Geeft cachet'

In het schaken kennen we de term grootmeester al sinds 1950, maar binnen het Fries dammen duurde het 75 jaar langer. Je wordt (groot)meester door een bepaald aantal resultaten of punten te behalen in toernooien.

Binnen het Fries dammen zijn nu pas genoeg toernooien georganiseerd. "We hebben nu drie wereldkampioenschappen gehad, we hebben voor de tiende keer de Fryslân Open. We hebben een leuke body gekregen", legt Marten Walinga van de Provinciale Friese Dambond uit bij omroep Zilt.

De Vries: "Het is toch wel proberen om de hele sport naar een wat hoger niveau te tillen. Dat is heel goed voor de sport." De Vries is zelf uitgeroepen tot Meester. Dat geldt ook voor Fries Folkert Groenveld en de Rus Alexander Georgiev. "Ik zag 'm niet aankomen", vertelt De Vries. "Maar ik ben er wel heel content mee."

Marten Walinga mag zich zelfs Grootmeester noemen, net als Taeke Kooistra en Jelle Wiersma. "Het verandert mij niet", grapt Walinga. "Maar het is wel een mooie waardering voor de prestaties die je op het bord hebt geleverd."

Aan het internationale damtoernooi Fryslân Open in Franeker doen meer dan honderd deelnemers van over de hele wereld mee, maar vooral uit Friesland. Fryslân Open wordt nog de hele week gespeeld.