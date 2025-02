Mexico dreigt naar de rechter te stappen over Golf van Amerika

Mexico overweegt Google voor de rechter te slepen vanwege de naamsverandering van de Golf van Mexico, die het techbedrijf deze maand doorvoerde. Google veranderde de naam van de zee in de Golf van Amerika, in overeenstemming met de wens van de Amerikaanse president Trump.

Vorige maand tekende Trump een decreet, waarmee werd bepaald dat de zee in de Atlantische Oceaan, begrensd door vijf Amerikaanse staten, vier Mexicaanse staten en Cuba, voortaan de Golf van Amerika zal heten. Google kondigde aan de naam ook te veranderen, omdat het bedrijf zegt namen te gebruiken die in officiële overheidsbronnen voorkomen.

In Mexico bleef het gebied Golfo de México heten en in de rest van de wereld werd het 'Golf van Mexico (Golf van Amerika)'. De Mexicaanse president Claudia Sheinbaum heeft Google gevraagd dit terug te draaien, anders zal ze juridische stappen ondernemen.

Het zuidelijke buurland van de VS stelt dat de beslissing om de naam te veranderen een inbreuk is op de Mexicaanse soevereiniteit. De Verenigde Staten hebben namelijk slechts rechtsbevoegdheid over 46 procent van de zee. Mexico controleert 49 procent en Cuba vijf procent. De naam Golf van Mexico bestaat al sinds 1607 en wordt erkend door de Verenigde Naties.

"Onder geen enkele omstandigheid accepteert Mexico de naamswijziging van een geografisch gebied op eigen grondgebied en onder haar eigen bevoegdheid", laten de Mexicaanse autoriteiten weten.

Niet goed ontvangen

De naamsverandering deed wereldwijd veel stof opwaaien. Ook binnen de VS werd de wijziging niet overal goed ontvangen. Vorige week werd een journalist nog geweerd uit het Witte Huis omdat deze de naam Golf van Mexico nog gebruikte. Ook werd persbureau AP geweerd uit het Witte Huis vanwege zijn standpunt over de naam. Volgens journalisten en mediapartijen staat de persvrijheid mogelijk onder druk door deze incidenten.

In Nederland volgt uitgeverij Noordhoff, van de Grote Bosatlas, de Nederlandse Taalunie voor buitenlandse aardrijkskundige namen. Dit geldt ook voor de NOS. Tot nu toe houdt de Nederlandse Taalunie vast aan de naam Golf van Mexico, net als de NOS.