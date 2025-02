Running mate Kamala Harris nog steeds vol ongeloof: 'Kent Trump Amerika beter dan ik?'

Als running mate van de democratische presidentskandidaat Kamala Harris ging Tim Walz de verkiezingscampagne in met een optimistische boodschap. Maar die sloeg onvoldoende aan. De Democraten verloren de strijd om het Witte Huis van Donald Trump.

Walz is deze week in Nederland om Nederlandse bedrijven te overtuigen dat er nog steeds toekomst is voor groene energieprojecten in zijn thuisstaat Minnesota. De van oorsprong American football-coach en aardrijkskundeleraar is daar sinds 2018 gouverneur.

In gesprek met Nieuwsuur blikt hij terug op het verlies van de verkiezingen. Walz kijkt met grote zorgen naar de nieuwe termijn van Trump. "De vernietiging van de instituties in de VS is ongelofelijk."

Trump is nu bijna een maand terug in het Witte Huis. In de eerste weken trok hij de VS terug uit het klimaatakkoord van Parijs, pauzeerde overheidssubsidies, maakte de weg vrij voor nieuwe olieboringen en richtte het Department of Government Efficiency (DOGE) op om honderden miljarden te bezuinigen.

Landsbelang

"Ik maak me grote zorgen over waar we als Amerika naartoe bewegen. Het is een fundamentele verschuiving die we niet eerder hebben gezien."

De regering van Trump is ook op het allerhoogste niveau in gesprek met Rusland. Trump belde vorige week met de Russische president Poetin en vandaag ontmoetten de ministers van Buitenlandse Zaken van beide landen elkaar in Saudi-Arabië. Dat is voor het eerst sinds de Russische inval in Oekraïne.

Walz is niet verbaasd dat Trump dit allemaal doet. In de verkiezingscampagne waarschuwde de democraat er al voor. Hij vindt dat Trump autoritaire trekken vertoont. "Hij zei dat alles wat in dienst staat van het land niet in strijd kan zijn met de wet. Maar het moeilijker maken voor Amerikanen om toegang te krijgen tot gezondheidszorg, is niet in het belang van het land."

Kwetsbare mensen hard geraakt

De democraat verwacht dat de instituties als het Congres en de rechtspraak Trump uiteindelijk zullen tegenhouden. Ook denkt hij dat de Amerikaanse bevolking gaat inzien dat het beleid, zoals een handelsoorlog met "onze belangrijkste bondgenoten" Mexico en Canada, mensen persoonlijk gaat raken. "En de kwetsbaarste mensen worden het hardst geraakt."

Dat hij dat in de verkiezingscampagne niet voldoende voor het voetlicht kreeg, steekt hem. "Onze standpunten zijn populair, zoals steun voor publiek onderwijs en meer geld voor gezondheidszorg. Maar deze boodschap kwam niet aan bij de kiezer."

Dat de Democraten voor de tweede keer verloren van Trump zet Walz aan het denken. "Ik vraag me af, kent Trump Amerika beter dan ik? Ik dacht dat ik de problemen van de middenklasse kende. Het is moeilijk om te zien dat mensen miljardair Elon Musk zien als iemand die hen begrijpt en het beste met ze voor heeft. Dat zet mij aan tot zelfreflectie."

Europese zorgen terecht

En terwijl Walz en zijn mede-Democraten nog altijd hun wonden likken, acteert Trump volop op het wereldtoneel, tot schrik van Europese leiders. Gisteren spraken acht Europese leiders samen met NAVO-chef Rutte en EU-commissievoorzitter Von der Leyen over de opstelling van de VS. Schoof was er ook bij en zei na afloop dat er een groot gevoel van urgentie was.

"Europa heeft alle reden om nerveus te zijn", zegt Walz. "De oorlog beëindigen en tegen Oekraïne zeggen dat ze land moeten opgeven en nooit lid van de NAVO worden. Dat is geen goed einde van de oorlog. Russische agressie in een Europees land belonen is ondenkbaar."

In Minnesota werkt Tim Walz ondertussen door aan lokale klimaatdoelen. Zijn termijn loopt tot 2026. Of hij ooit nog zelf een gooi naar het presidentschap wil doen, laat hij in het midden. "Een vriend zei eens tegen mij: je moet nooit een baan afslaan die je nog niet is aangeboden."