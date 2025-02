Feyenoorders feesten na kunststukje in San Siro: 'We moeten ook Priske bedanken'

Aanvoerder David Hancko dankt de tijdelijke staf dan ook. "Maar we moeten ook Priske bedanken. Hij heeft hier ook een rol in gespeeld, onder hem speelden we ook geweldige wedstrijden tegen Benfica en Bayern München."

Dat Feyenoord een resultaat ging weghalen uit San Siro, zag de Slowaak wel aankomen. "We spraken al van tevoren over het schrijven van historie. Het is één van de grootste prestaties uit mijn carrière. De Champions League is iets heel speciaals, we gaan door in San Siro, dit ga ik nooit vergeten."

Datzelfde geldt ook voor verdediger Thomas Beelen. Die twee jaar geleden nog bij PEC Zwolle speelde. "Ik speel nog niet zolang op dit niveau. Om dit nu al mee te maken is echt heel erg mooi. Het komt nog niet echt binnen, maar dit is toch heel bijzonder voor de club en voor ons allemaal."

'Boost door rode kaart'

Toch leek het voor Feyenoord een moeilijk verhaal te worden in Italië, aangezien de bal al na 39 seconden in het Rotterdamse doel lag. Santiago Gimenez kopte toen de 1-0 voor AC Milan binnen. "Toen kon het plan dat we hadden gemaakt meteen overboord. Dan wordt het overleven en je moet de rust bewaren."

Dat lukte deels. AC Milan was beter, maar Feyenoord werd door Theo Hernández in de wedstrijd geholpen. De Franse back pakte een tweede gele kaart, dus rood, na een schwalbe.

"Door die rode kaart kregen we een boost. We hadden toen echt het gevoel dat we ze konden pakken. We namen de overhand en zij kwamen niet meer tot echt grote kansen."