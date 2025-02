Feyenoorders feesten na kunststukje in San Siro: 'We moeten ook Priske bedanken'

Het is feest in de kleedkamer van Feyenoord. De Rotterdamse ploeg behaalde met een knap 1-1 gelijkspel dinsdagavond de achtste finales van de Champions League. "Er is een enorme blijdschap. Er werd volop gezongen", verklapte Calvin Stengs na afloop.

"Het is volgens mij nog niet eerder gebeurd in de Champions League dat we de achtste finales hebben gehaald. Dit is fantastisch, echt mooi", lacht de ingevallen middenvelder.

"Het 'hand in hand kameraden' klonk door de kleedkamer", vertelt interim-trainer Pascal Bosschaart. Ik heb zelf niet meegezongen hoor, haha. Ik heb ze een compliment gegeven omdat ze vochten als leeuwen. Ze hebben een fantastische wedstrijd gespeeld en als je dan met 1-1 hier weggaat, mag je heel trots zijn."

'Ook Priske bedanken'

De trainer had dit anderhalve week geleden, toen hij instapte na het ontslag van Brian Priske, nooit verwacht. "Dit is toch een jongensdroom voor mij, want het is echt een hele lastige anderhalve week geweest. Maar we hebben er met de hele staf heel veel tijd in gestopt om ze op het goede pad te krijgen."

