Paus Franciscus kampt met dubbele longontsteking

Paus Franciscus kampt met een beginnende, dubbele longontsteking. Dat schrijft het Vaticaan in een laatste update over de gezondheidstoestand van de leider van de Rooms-Katholieke Kerk, die sinds vrijdag in het Gemelli-ziekenhuis in Rome ligt.

De dubbele longontsteking kwam aan het licht via een CT-scan. Het maakt de medische situatie van de 88-jarige paus complexer, aldus het Vaticaan, omdat hij met meer medicijnen moeten worden behandeld.

"Desondanks blijft paus Franciscus in een goede stemming", staat in de persverklaring.

Broze gezondheid

Eerder vandaag werd al bekend dat het Vaticaan de werkafspraken van de paus voor komend weekend heeft afgezegd. Onder meer een audiëntie op zaterdag gaat niet door en op zondag neemt een aartsbisschop een mis over van de paus.

De paus kampt al jaren met een broze gezondheid. Zo onderging hij in 2023 een buikoperatie en werd hij datzelfde jaar opgenomen vanwege ademhalingsproblemen door bronchitis. Ook zit hij vaak in een rolstoel vanwege knie- en rugproblemen en vorige maand viel hij voor de tweede keer in korte tijd. Daarbij bezeerde hij zijn arm.