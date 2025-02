Ketenen van Tula-monument gestolen in Willemstad

De verdwenen ketenen spelen een cruciale rol in dit symbool van bevrijding. Overal op het eiland zijn herinneringsbeeldwerken te vinden met gebroken kettingen. Het nationale monument wordt Desenkadená, wat 'ontketend' betekent in het Papiaments, de taal van de zuidelijke Caribische eilanden.

Zo letterlijk als nu is de betekenis volgens Basilio niet bedoeld. "De verdwijning van de ketenen is niet alleen een daad van diefstal, maar ook een diepere weerspiegeling van maatschappelijke discussies op het eiland", zegt Basilio. "Maar wij hebben altijd volgehouden dat die ketenen ons herinneren aan de strijd die nog niet gestreden is. Tula sloeg destijds een ketting stuk, maar het laatste stuk bleef nog hangen. Dat is onze verantwoordelijkheid."

Naakte Tula

De stichting is van plan om morgenochtend officieel aangifte te doen, nadat eerder al navraag werd gedaan bij medewerkers of zij iets verdachts hadden gezien. Er wordt ook gezocht naar financiële middelen om de ketenen te herstellen, mogelijk via het Cultuurfonds Caribisch Gebied. "Dit is een nationaal monument. Dit moet hersteld worden, en wel voor 17 augustus", aldus Basilio, verwijzend naar de jaarlijkse Dag van de Vrijheidsstrijd op Curaçao.

De verdwijning van de ketenen is niet de enige controverse rond het slavernijverleden op Curaçao. Vorig jaar kreeg Tula na jarenlange strijd officieel eerherstel van de Nederlandse regering. Eerder bood Nederland al excuses aan voor zijn onrechtmatige executie in 1795.

Ook werd vorig jaar een beeld van een naakte Tula, gemaakt in de jaren zeventig van de vorige eeuw door kunstenares Toos Hagenaars, geweigerd door de Curaçaose overheid, waardoor het in Nederland blijft.

Voor Basilio betekent de diefstal van de ketenen dat er nog werk aan de winkel is. "We denken dat we vrij zijn, maar hoe vrij zijn we echt? Dit soort daden laat zien dat er nog steeds ketenen in onze hoofden zitten. De strijd is nog niet gestreden."