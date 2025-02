University College Roosevelt in Middelburg rest van de week dicht

Het University College Roosevelt (UCR) in Middelburg sluit morgen de deuren voor de rest van de week. De colleges gaan vanaf maandag weer door. Alle academische gebouwen zullen deze week dicht zijn.

Eerder vandaag was het plan van de universiteit nog om de deuren anderhalve week te sluiten, tot en met zondag 2 maart. Studenten reageerden daar bezorgd en boos op. Naar aanleiding van de vele bezorgde reacties, besloot het UCR vanavond om de lessen toch aanstaande maandag al te hervatten.

Een woordvoerder van de universiteit zegt dat de tijdelijke sluiting in de eerste plaats is "om de komende dagen de gesprekken met medewerkers in alle rust te laten verlopen". De medewerkers krijgen tijdens deze gesprekken te horen of ze wel of niet worden ontslagen.

"Als onderdeel van dit proces, moeten we collega's privé kunnen ontmoeten en vragen we jullie vriendelijk om jullie respect en begrip", staat in een mail aan de studenten.

Gisteren werd bekend dat een kwart van het personeel in Middelburg weg moet, als gevolg de bezuinigingen van het kabinet. Doordat zo'n groot deel van de medewerkers in Middelburg weg moet, wordt het onderwijs bij University College Roosevelt in de toekomst helemaal anders ingevuld.

Lesstof niet missen

De studenten kregen op een bijeenkomst en per mail te horen over de sluiting. Vanavond stuurde het UCR nog een mail met het nieuws dat het besluit was aangepast.

Een UCR-woordvoerder zegt dat de college-uren natuurlijk niet ingehaald kunnen worden, maar dat er gezorgd wordt dat de studenten de lesstof niet missen. Ook de scriptiebegeleiding gaat gewoon door. Dat kan online of buiten het UCR. "Dat gaat door. Er zijn alleen geen colleges."

Voor studieplekken kunnen de studenten terecht bij de hogeschool en de bibliotheek. "Als jullie vergaderingen met docenten of personeel hebben gepland, moeten deze online plaatsvinden", schrijft de universiteit.

'Onacceptabel'

Nienke van Houwelingen, een van de studenten, noemde het "onacceptabel" dat het UCR de deuren anderhalve week wilde sluiten. Zij was vandaag bij een bijeenkomst waar het bestuur hierover aan het woord kwam. Volgens haar waren ruim 100 studenten en het merendeel van de professoren aanwezig.

Volgens Van Houwelingen was er veel woede en onrust toen studenten hoorden dat het UCR anderhalve week wilde sluiten. "Het is onacceptabel dat het dichtgaat. Wij hebben gewoon recht op onderwijs en dat wordt ons nu ontnomen."

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) kreeg tientallen telefoontjes van bezorgde studenten. "Personeel de tijd willen geven voor bezinning lijkt mij geen reden om te sluiten en studenten geen onderwijs te geven", zegt LSVb-voorzitter Abdelkader Karbache.

Uiteindelijk kwam het UCR dus terug van het besluit van eerder vandaag. De lessen starten maandag weer, maar volgens Van Houwelingen proberen studenten het voor elkaar te krijgen dat de lessen vrijdag, op geïmproviseerde wijze, al doorgaan.