Vrede in Oekraïne nog ver weg, maar verkiezingen opeens weer op tafel

Verkiezingen dus pas als het vrede is, daar is iedereen het over eens. En er is nog weinig vertrouwen dat een vredesdeal mogelijk is. Toch zijn de eerste tekenen van een politieke campagne al zichtbaar aan het worden in Kyiv.

President Zelensky legde tussen al het nieuws over onderhandelingen sancties op aan oppositieleider Porosjenko, die tevens zijn voorganger is. Als reden werd genoemd dat Porosjenko als zakenman (hij is een van de rijkste mannen van het land) in het verleden banden had met Rusland. De beslissing leidde tot veel verbazing. Critici zagen het als een eerste stap van Zelensky om eventuele concurrenten uit te schakelen.

"De eenheid in het land is gebroken door Zelensky", zegt Artoer Herasimov, die voor Europese Solidariteit - de partij van Porosjenko - in het parlement zit. "Dat is heel erg tragisch want we zitten al momenteel in een moeilijke situatie - aan het front, economisch en internationaal."