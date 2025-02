Feyenoord naar achtste finales Champions League door knap gelijkspel tegen tiental AC Milan

En dat bracht Feyenoord op het goede spoor. De Rotterdammers zochten wat vaker de aanval. Zo gaf Hugo Bueno een prachtige voorzet op Antoni Milambo, maar de middenvelder kopte over.

De tweede voorzet van Bueno was succesvoller. De strakke bal van de Spanjaard kwam nu op het hoofd van invaller Julián Carranza. Hij bracht de meegereisde supporters in extase door via de lat raak te koppen.

Bosschaart was zo met Feyenoord heel dicht bij een stunt, maar er moest nog wel een Milanese storm worden doorstaan in de slotfase. Dat lukte. In de feestvreugde na afloop liet Read zich nog even gaan en kreeg een rode kaart. Hij mist daardoor de eerste ontmoeting in de volgende ronde met Inter of Arsenal.