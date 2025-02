Resten van haven uit de zeventiende eeuw ontdekt in Den Haag

De gemeente schrijft in een persbericht dat het Spuiplein in de zeventiende eeuw op een soort eiland lag dat omgeven was door water uit onder meer de Turfmarkt en het Spui.

Archeologen hielden na een vooronderzoek al rekening met de vondst. De muurresten worden niet weggehaald, maar blijven in de bodem zodat ze behouden blijven. Voor het aanleggen van het nieuwe plein hoeft niet diep gegraven te worden.