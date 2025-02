Leedvermaak om superrijken, maar 'White Lotus houdt ook een spiegel voor'

Zoals de titel Same Spirits, New Forms al verklapt is er veel gelijk gebleven aan de succesformule van Mike White, de bedenker van de serie. Weer zijn het de superrijken die in een hemelse omgeving hun eigen hel creëren. Ze proberen op vakantie hun dagelijkse beslommeringen achter zich te laten maar kunnen juist hun eigen karakterfouten niet ontvluchten. "Je bent alweer slachtoffer van je eigen keuzes", krijgt iemand meteen al te horen.

Het verkneukelen aan die ontrafelende levens draagt ongetwijfeld bij aan de populariteit van de serie. "Zo'n resort is voor de meesten van ons onwaarschijnlijk onbereikbaar, dat leven van de rich and famous. Maar ook daar gaan dingen mis", redeneert Driessen. "Dat levens die zo perfect lijken dat helemaal niet zijn, bekijken we met een soort van leedvermaak."

Als voorbeeld haalt Driessen de tragische strapatsen aan van Jennifer Coolidge's publiekslieveling Tanya, uit de eerste twee seizoenen. Superrijk, maar onbevredigd, wereldvreemd en uiteindelijk prooi voor een misnoegd echtgenoot en zijn "evil gays". "Zij belandt in allerlei scenario's die je niet zo snel in een backpackershotel zou zien. Aan de ene kant voel je medelijden met haar, maar aan de andere kant is het ook wel lekker dat die rijken iets overkomt."