President Xi rond de tafel met China's grootste techbazen

Voor het eerst in ruim vijf jaar nam de Chinese president Xi Jinping gisteren plaats tegenover de topmensen van China's grootste private bedrijven. Onderwerp van gesprek: hoe kan de overheid de private sector een boost geven?

In de woorden van Xi spelen de bedrijven een belangrijke rol in het "bevorderen van gemeenschappelijke welvaart" en het "bevorderen van de Chinese modernisering".

Onder de aanwezigen waren de bazen van giganten als Huawei, Xiaomi, DeepSeek BYD en Alibaba. De lijst van genodigden benadrukt waar het zwaartepunt van China's ontwikkelingsagenda ligt: hoogwaardige technologie.

Handelsbeperkingen

Het is geen toeval dat Xi na al die jaren nu opeens plek heeft in zijn agenda om deze topondernemers te ontmoeten. De ontmoeting komt kort na de invoering van de eerste Amerikaanse handelsbeperkingen sinds het aantreden van president Trump.

De kans is groot dat het hier niet bij blijft. Trump heeft herhaaldelijk de wens uitgesproken om de technologische ontwikkeling van China verder te beperken. In reactie op deze nieuwe dreiging is China op zoek naar nieuwe mogelijkheden om de eigen ontwikkeling voort te stuwen. Een van die mogelijkheden is de invoering van een nieuwe wet.

Meer ruimte voor de markt

China staat op het punt zijn eerste basiswet in te voeren die specifiek gericht is op de ontwikkeling van de particuliere sector. De nieuwe wet, waar al ruim een jaar aan gewerkt wordt, moet duidelijke richtlijnen stellen ter ondersteuning van de ontwikkeling van private economie. Het vergroten van concurrentie en het creëren van een gelijk speelveld - voornamelijk ten opzichte van staatsgeleide bedrijven - zijn daarin belangrijke thema's.

In een eerdere verklaring stelde het adjunct-hoofd van de Nationale Commissie voor Ontwikkeling en Hervorming dat China een aantal investeringsbelemmeringen zal opheffen, beperkingen op markttoegang zal herzien en de toegang tot ontwikkelingsfondsen zal uitbreiden.

Een woordvoerder van het Nationale Volkscongres voegde daaraan toe dat "de rol van de markt bij de toewijzing van middelen gemaximaliseerd zal worden". In hoeverre deze verruimingen ook van toepassing zullen zijn op buitenlandse bedrijven en investeringen wordt niet gespecificeerd.

Socialistisch gedachtengoed

Hoewel het vergroten van concurrentie en groei-vermogen van de private bedrijven centraal staat, mag volgens de Chinese leiders het socialistische gedachtemgoed niet uit het oog verloren worden. De staatskrant pakte vandaag groots uit met een artikel op de voorpagina, waarin Xi de hoop uitsprak dat "het grote aantal ondernemingen en ondernemers de ambitie om het land te dienen zullen handhaven."

Volgens officiële statistieken telde China in september 2024 zo'n 55 miljoen geregistreerde particuliere ondernemingen, ruim 92 procent van alle bedrijven. De private sector is verantwoordelijk voor het merendeel van de belastinginkomsten van het land, en voor ruim 60 procent van het bruto binnenlands product en meer dan 80 procent van de stedelijke werkgelegenheid.

De lancering van de zoekmachine van DeepSeek en de animatiefilm Nezha 2 zijn voorbeelden van recente successen van China's particuliere sector.

De nieuwe wet is al door verschillende consultatierondes gegaan en wordt waarschijnlijk tijdens het Volkscongres begin volgende maand aangenomen.