Bijna 40.000 dieren geruimd in Friesland om vogelgriep

Op een pluimveebedrijf in het Friese dorp Idsegahuizum is vogelgriep vastgesteld. 37.000 dieren worden geruimd. Enkele weken geleden werden bij een ander pluimveebedrijf in hetzelfde dorp al 25.000 dieren geruimd.

Per direct geldt ook een vervoersverbod voor pluimvee en eieren binnen een straal van 10 kilometer van het bedrijf waar vogelgriep is ontdekt. Er liggen tien andere pluimveebedrijven in dat gebied.

Binnen een straal van 3 kilometer ligt één ander pluimveebedrijf. Dat wordt extra in de gaten gehouden door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, schrijft Omrop Fryslân.

Hulst

In en rond Hulst (Zeeland) is vandaag ook een vervoersverbod voor vogels ingesteld. Volgens Omroep Zeeland gaat het om één Zeeuws pluimveebedrijf dat zich daaraan moet houden.

De maatregel is nodig omdat in Sint-Gillis-Waas, net over de grens in België, vogelgriep is vastgesteld op een leghennenbedrijf. De dieren op dat Belgische bedrijf worden geruimd.

In Nederland geldt al een landelijke ophokplicht sinds afgelopen november vogelgriep werd vastgesteld bij een bedrijf in Putten.