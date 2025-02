Utrechtse serieverkrachter spreekt voor het eerst: 'Goed fout geweest'

De Utrechtse serieverkrachter heeft vandaag voor het eerst gesproken over de verkrachtingen waarvoor hij is veroordeeld. Tot nog toe had hij altijd gezwegen over zijn daden. Gerard T. komt volgende maand in aanmerking voor vervroegde vrijlating, maar volgens het Openbaar Ministerie is T. daar nog niet klaar voor.

De Utrechtse serieverkrachter was actief in de jaren 90 en in 2001. Hij sloeg telkens toe in het gebied tussen Utrecht en De Bilt. Op zijn mountainbike achtervolgde hij jonge vrouwen, waarna hij hen bedreigde met een mes. Hij verkrachtte meerdere vrouwen en deed nog meer pogingen daartoe. De politie ging undercover, trok duizenden tips na en vroeg bijna 300 mannen om vrijwillig DNA af te staan. Desondanks wist T. jarenlang uit handen van justitie te blijven.

Pas toen T. uit Nieuwegein in 2014 werd veroordeeld voor het stelen van een lokfiets, kwam er een match met het DNA-profiel van de Utrechtse serieverkrachter. Hij was in de jaren 90 al in beeld bij de politie, maar weigerde toen DNA af te staan.