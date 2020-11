Noorse spits Haaland wint Golden Boy-award voor grootste talent van het jaar

De Noorse spits Erling Braut Haaland is uitgeroepen tot grootste voetbaltalent van het jaar. De 20-jarige aanvaller van Borussia Dortmund wordt daardoor eigenaar van de Golden Boy-award voor beste voetballer onder de 21 jaar,

De veelscorende Noorse spits moest bij de prestigieuze verkiezing, die elk jaar wordt georganiseerd door de Italiaanse krant Tuttosport, onder anderen concurreren met Barcelona-talent Ansu Fati (18) en Alphonso Davies (20) van Bayern München.

Gravenberch en Bakker genomineerd

Ajax-middenvelder Ryan Gravenberch (18), PSG-verdediger Mitchel Bakker (20) en Sergiño Dest (20), die onlangs de overstap maakte van Ajax naar FC Barcelona, stonden ook op de definitieve kandidatenlijst.

Haaland maakte begin dit jaar de overstap van Red Bull Salzburg naar Borussia Dortmund, waar hij bij zijn debuut meteen drie keer scoorde. Dit seizoen maakte de Noor al elf goals in elf officiële wedstrijden.

De Ligt en Van der Vaart oud-winnaars

Haaland is de opvolger van João Felix, de Portugese aanvaller van Atlético Madrid die er vorig jaar met de prijs vandoor ging.

Matthijs de Ligt won de Golden Boy-award in 2018 en Rafael van der Vaart was in 2003 de eerste winnaar. Ook spelers als Lionel Messi, Kylian Mbappé en Wayne Rooney wonnen de award aan het begin van hun loopbaan.

Bekijk alle genomineerden voor de verkiezing van 2020 hieronder: