Frontman van Placebo die Meloni 'fascist' noemde aangeklaagd voor smaad

De zanger van de Britse alternatieve band Placebo wordt aangeklaagd wegens smaad omdat hij de Italiaanse premier Meloni in 2023 tijdens een optreden op een festival in Turijn, in het Italiaans, een "stuk stront, fascist, racist" noemde.

Meloni deed daarop aangifte tegen zanger Brian Molko (52), waarna justitie een onderzoek begon. Molko moet voor de rechter komen wegens "minachting van instituties". Gisteren gaf het Italiaanse ministerie van Justitie de aanklagers in Turijn toestemming om door te gaan met de rechtszaak. Molko kan een boete krijgen van maximaal 5000 euro.

Voor het zwartmaken van de Italiaanse regering, het parlement, de rechtbanken of het leger kan iemand een gevangenisstraf van maximaal drie jaar krijgen. Maar een woordvoerder van de Italiaanse minister van Justitie Nordio heeft al gezegd dat het onwaarschijnlijk is dat Molko een gevangenisstraf krijgt.

De band heeft zelf geen commentaar gegeven op de aanklacht. Meloni is partijleider van het radicaal-rechtse Fratelli d'Italia, die Italië sinds 2022 met een rechtse coalitie leidt en een hard beleid voert ten opzichte van immigratie, abortus en ouderschap voor partners van hetzelfde geslacht.

Seksualiteit en depressie

Onlangs verbood haar partij draagmoederschap, ook in het buitenland, dat nu in Italië wordt beschouwd als een 'universeel misdrijf'. Een nieuwe wet zet op draagmoederschap boetes tot een miljoen euro en celstraffen tot twee jaar.

Placebo werd in 1994 door Molko opgericht. Veelvoorkomende thema's in nummers van de band zijn seksualiteit, drugs en depressie. De groep scoorde hitnoteringen met nummers als Nancy Boy, Every You Every Me en Pure Morning.