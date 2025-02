Podcast De Dag over Zelensky's troef: kritieke grondstoffen

In Saudi-Arabië beginnen de gesprekken tussen de VS en Rusland over een mogelijk bestand in de Oekraïne-oorlog. Vooralsnog niet aan tafel: president Zelensky. Een troef heeft hij nog wel, namelijk een grote hoeveelheid kritieke grondstoffen die in de Oekraïense bodem zitten. Zowel de VS, Rusland als de EU willen aanspraak maken op deze grondstoffen.

Amrish Ritoe is onafhankelijk adviseur kritieke grondstoffen, onder meer verbonden aan het The Hague Centre for Strategic Studies. Hij buigt zich in deze podcast minutieus over de grondstoffenkaart van Oekraïne en legt uit wat er waar ligt en wat ervoor nodig is om het uit de grond te halen.

Dit is, zegt Ritoe, een enorme kans voor Oekraïne én voor Europa, want Oekraïne heeft veel kennis, kunde en ervaring in huis die we elders in Europa niet meer hebben. "Maar het begint bij vrede en veiligheid."

Reageren? Mail [email protected]

Presentatie en montage: Elisabeth Steinz

Redactie: Judith van de Hulsbeek