Van de Zandschulp doorbreekt negatieve reeks, ook mopperende Griekspoor door in Doha

Tennissers Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor hebben zich in Doha geplaatst voor de tweede ronde.

Van de Zandschulp was in Qatar met 7-5, 6-3 te sterk voor de Jordaniër Abdullah Shelbayh (ATP-267), Griekspoor knokte zich in twee sets langs de Duitser Jan-Lennard Struff (ATP-44): 7-6 (5).

De 29-jarige Van de Zandschulp, de mondiale nummer 87, won in oktober voor het laatst een duel in het hoofdschema van een ATP-toernooi. In Doha won hij in de kwalificatie pas z'n eerste partij van 2025, na vijf nederlagen op rij.

Van de Zandschulp kwam in de eerste set op een 3-0 voorsprong. Daarna verloor hij zelf ook twee keer zijn opslag, waardoor de 21-jarige wildcardspeler terugkwam tot 5-5. Daarna pakte de Nederlander alsnog de set.

In de tweede set maakte Shelbayh nog slechts drie punten op de opslag van Van de Zandschulp, die makkelijk de wedstrijd naar zich toetrok.