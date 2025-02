Brits echtpaar in Iran aangeklaagd op verdenking van spionage

Een Brits koppel is in Iran aangeklaagd op verdenking van spionage, melden Iraanse media. Vorige week bracht het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken naar buiten dat twee Britten, Craig en Lindsay Foreman, in januari waren aangehouden in de stad Kerman, maar de omstandigheden en de aanklacht waren nog onduidelijk.

De hoogste rechter van de provincie Kerman, in het zuidoosten van het land, beweert dat het koppel informatie heeft verzameld in verschillende Iraanse provincies en verbonden is aan meerdere buitenlandse inlichtingendiensten.

Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken raadt Britten af om naar Iran te reizen en benadrukt dat het hebben van een Brits paspoort voor de Iraanse autoriteiten genoeg reden kan zijn om iemand op te pakken.

Riskant

Het echtpaar, beiden 52 jaar, maakte volgens Britse media per motor een wereldreis en was van plan om vijf dagen in Iran te blijven. Volgens berichtgeving van het Britse Sky News zijn zij door een inwoner van de Pakistaanse hoofdstad Islamabad gewaarschuwd om niet naar onveilige gedeeltes te gaan in het zuiden van Iran en het westen van Pakistan.

Voordat ze werd opgepakt, plaatste de vrouw nog een bericht op Instagram waarin ze meldde dat het riskant en eng was om naar Iran te reizen tegen de adviezen in. "Het ontmoeten van ongelooflijke mensen en het zien van de adembenemende landschappen zullen de angst ruimschoots overtreffen", schreef ze.

De familie van het echtpaar heeft geschrokken gereageerd. "De hele familie is enorm bezorgd, we werken actief samen met de Britse overheid en de relevante autoriteiten", aldus de familie in een verklaring verspreid door het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Het stel was onderweg naar Australië om in juli te spreken op een conferentie. Onderweg vroegen ze aan mensen wat het voor hen betekende om mens te zijn en wat een goed leven in hun ogen inhoudt.

Eerdere aanhoudingen

De afgelopen jaren heeft Iran tientallen buitenlanders en Iraniërs met een dubbele nationaliteit aangehouden. Minstens vijftien van hen hadden de Britse nationaliteit. Vaak werden ze van spionage beschuldigd.

Iran houdt buitenlanders vaak vast als ruilmiddel en laat hen vrij als het land er iets voor terugkrijgt. Zo liet Iran in september 2023 vijf Amerikanen gaan nadat de VS 6 miljard dollar aan bevroren Iraanse tegoeden vrijgaf en vijf Iraniërs vrijliet. Twee jaar geleden executeerde Iran de Brits-Iraanse oud-politicus Alireza Akbari vanwege spionage.