Nog eens 55 mensen met chronische Q-koorts, veel patiënten nog buiten beeld

Bij een regionaal bevolkingsonderzoek zijn 55 mensen in beeld gekomen die kampen met chronische Q-koorts-klachten, ongeveer vijftien jaar nadat ze besmet zijn geraakt met die infectieziekte. Die verspreidde zich van 2007 tot 2010 via besmette schapen- en geitenboerderijen. Meer dan 100 mensen stierven en tussen de 50.000 en 100.000 mensen werden ziek.

Sindsdien is bij ongeveer 600 mensen vastgesteld dat ze chronische Q-koorts hebben. Naar schatting lopen nog 400 tot 1600 mensen rond bij wie die diagnose nog niet is gesteld.

Meer dan de helft van de mensen met de infectieziekte heeft geen klachten. Als ze die wel krijgen zijn de symptomen vergelijkbaar met die van de griep. In zwaardere gevallen kampen mensen met hoge koorts, heftige hoofdpijn of een longontsteking.

Ongeveer 2 procent van de mensen die ooit besmet is geraakt ontwikkelt chronische Q-koorts. Daarbij is er vaak sprake van een ontsteking aan de hartkleppen of een bloedvat.

Nog lang niet alle patiënten opgespoord

Het nieuwe onderzoek is de afgelopen jaren uitgevoerd met hulp van huisartsenpraktijken in de buurt van geitenboerderijen die tijdens de Q-koortsepidemie besmet waren geraakt, in opdracht van het RIVM.

De kans is groot dat er nog meer mensen zijn die kampen met chronische Q-koorts-klachten, omdat maar de helft van de geselecteerde huisartsen meewerkte aan het bevolkingsonderzoek. De huisartsen die wel meededen hebben bijna 10.000 patiënten uitgenodigd om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek; bijna 50 procent gaf gehoor aan de oproep.

De onderzoekers denken daarom dat er nog tussen de 400 en 1600 mensen zonder chronische Q-koorts-diagnose rondlopen. De ziekte wordt vaak niet of pas heel laat ontdekt.

De onderzoekers vinden dat er bij huisartsen en inwoners onvoldoende kennis is over chronische Q-koorts. Ze hebben daarom voorlichtingsmateriaal ontwikkeld over de ziekte en geld vrijgemaakt voor bloedonderzoek om Q-koorts op te sporen.

De 55 patiënten die met behulp van het onderzoek zijn gevonden worden verder behandeld door gespecialiseerde artsen.