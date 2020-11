Onrust in Brazilië na doden zwarte man door witte bewakers supermarkt

Demonstranten tijdens een protest tegen racisme in Brazilië - Reuters

Het doden van een zwarte man door twee witte bewakers van een supermarkt heeft in Brazilië tot grote verontwaardiging geleid. Op beelden is te zien hoe Joao Alberto Silveira Freitas (40) meerdere keren in zijn gezicht werd geslagen en in een wurggreep werd gehouden. Dat gebeurde voor de supermarkt van de Franse keten Carrefour in de stad Porto Alegre, in het zuiden van het Zuid-Amerikaanse land. In verschillende Braziliaanse steden zijn mensen de straat op gegaan om te protesteren:

Protesten en onrust in Brazilië na dood zwarte man - NOS

Op sommige plekken liepen betogingen uit op geweld. Meer dan duizend demonstranten vielen het filiaal van Carrefour aan waar de man omkwam. Ze gooiden ruiten in en sloegen aan het plunderen. De politie gebruikte traangas om de orde te herstellen. Ook in de stad São Paulo is een filiaal van Carrefour vernield:

Een medewerker van een Carrefour in São Paulo probeert een vuur te doven - Reuters

Het slachtoffer was donderdagavond samen met zijn vrouw in het filiaal van Carrefour om groenten te kopen. "Toen hij bij de kassa stond, zei hij iets tegen een bewaker. Die voelde zich kennelijk beledigd en riep haar collega's", zegt NOS-correspondent Marc Bessems in het NOS Radio 1 Journaal. Zijn vrouw zag vervolgens allemaal bewakers langsrennen. Toen ze beneden kwam, lag haar man al op de grond. Bessems: "'Help me', waren zijn laatste woorden volgens zijn vrouw." Een ooggetuige wist na de moord te vertellen hoe de bewakers het slachtoffer in een nekklem hielden, aldus Bessems. "Omstanders riepen dat hij niet meer kon ademen, dat ze hem los moesten laten. Maar ze lieten hem pas los toen hij helemaal paars was."