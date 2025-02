Paus voor vijfde dag in ziekenhuis, werkafspraken komend weekend afgezegd

Het Vaticaan heeft de werkafspraken van paus Franciscus voor komend weekend afgezegd. Onder meer een audiëntie op zaterdag gaat daardoor niet door en op zondag neemt een aartsbisschop een mis over van de paus.

De 88-jarige paus ligt sinds vrijdag in het ziekenhuis in Rome met een luchtweginfectie. Gisteren werd duidelijk dat de infectie "complex" was, waardoor hij langer in het ziekenhuis moest blijven.

Een woordvoerder van het Vaticaan heeft laten weten dat de paus "een rustige nacht" had. "Hij is wakker geworden, heeft ontbeten en ging daarna over tot het lezen van enkele kranten, zoals hij geregeld doet", zei de woordvoerder.

Hoe het verder precies met hem gaat vandaag is niet bekend. Het Vaticaan komt later vandaag update over de gezondheidssituatie van de leider van de Rooms-Katholieke Kerk.

De paus heeft in ieder geval geen koorts en zijn toestand is "stabiel", liet het Vaticaan gisteravond weten.

Bronchitis

De paus kampt al jaren met een broze gezondheid. Zo onderging hij in 2023 een buikoperatie en werd hij datzelfde jaar ook opgenomen vanwege ademhalingsproblemen door bronchitis. Ook zit hij vaak in een rolstoel vanwege knie- en rugproblemen en vorige maand viel hij voor de tweede keer in korte tijd. Daarbij bezeerde hij zijn arm.

Gisteren stonden bezorgde bezoekers bij het Vaticaan te wachten op een update over de gezondheid van de paus: