Djokovic ontstemd over schorsing Sinner: 'Ruikt naar favoritisme'

Volgens wereldantidopingautoriteit WADA staat de zaak van Sinner "mijlenver af van dopinggebruik". Dat zegt WADA-hoofdadvocaat Ross Wenzel tegenover BBC Sport. Volgens WADA is dan ook geen sprake van een voorkeursbehandeling.

"De regeling die is getroffen, is passend. Uit het wetenschappelijk onderzoek blijkt dat er in dit geval geen sprake kan zijn van opzettelijke doping of microdosering."

Ook bij de antidopingautoriteit kwamen wisselende reacties binnen, vertelt Wenzel. "Van mensen die vinden dat de straf te zwaar of oneerlijk is, tot mensen die het te licht bestraft vinden. Misschien is het een indicatie dat, hoewel het niet bij iedereen populair zal zijn, dit de juiste maatregel is."

Massage

Sinner verklaarde vorig jaar dat het verboden middel - dat spierversterkend werkt en dus prestatiebevorderend is - via een door zijn fysiotherapeut gebruikte genezingsspray per ongeluk via massage in zijn lichaam was gekomen. De zaak werd openbaar toen hij al was vrijgesproken door de International Tennis Integrity Agency (ITIA).

Sinner stopte vervolgens zijn samenwerking met de betrokken fysiotherapeut en fitnesstrainer. WADA ging in beroep en wilde een schorsing van één of twee jaar. Afgelopen week kwam het tot een schikking: Sinner is voor drie maanden geschorst.