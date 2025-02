Politici over dood Bolkestein: hij was 'moedig' en 'een heer in de politiek'

Ook andere partijleiders condoleren de naasten van Bolkestein met hun verlies. "Een politiek icoon die grote voetsporen achterlaat", schrijft BBB-leider Caroline van der Plas. "Een messcherpe intellectueel die zijn stempel drukte op de Nederlandse politiek", laat Rob Jetten van D66 weten.

"Hij heeft grote invloed gehad op de politiek van ons land", concludeert ook Frans Timmermans, partijleider van GroenLinks-PvdA. "Ik was het vaak met hem oneens, maar vond onze gesprekken altijd boeiend."

Heer in de politiek

Minister-president Dick Schoof werkte in de tijd dat Bolkestein minister en partijleider was als ambtenaar op diverse ministeries. "Ik herinner me Frits Bolkestein als een heer in de politiek", schrijft hij.

"Hij was een intellectueel die als geen ander scherp en begrijpelijk problemen onder woorden kon brengen. Dat deed hij met lef, beschaving en een vooruitziende blik. Nederland neemt afscheid van een gezaghebbend liberaal."

Partijgenoot Neelie Kroes werkte met Frits Bolkestein samen in het kabinet Lubbers-II, in de jaren 80. "Een inspirerend mens, niet alleen voor de Nederlandse politiek en de Europese politiek", laat ze in een reactie aan de NOS weten.