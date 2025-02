FNV stelt leiderschapsverkiezing uit na intern protest

Vakbond FNV stelt de verkiezing voor een nieuwe voorzitter uit. Personeel van de vakbond voerde gisteren actie, onder meer om dat voor elkaar te krijgen.

Het was de bedoeling dat leden van de vakbond vanaf deze week een keuze konden maken voor een nieuwe voorzitter. De strijd ging tussen Tuur Elzinga en Zakaria Boufangacha.

Tussen beide kandidaten is er een conflict over het afhandelen van een gerucht over grensoverschrijdend gedrag van Boufangacha. Volgens hem is het gerucht aantoonbaar vals en heeft Elzinga, de huidige voorzitter, te weinig gedaan om het gerucht te ontzenuwen.

De verkiezingscommissie van FNV heeft een verzoek tot uitstel van het FNV-bestuur ingewilligd. Waarom het bestuur om uitstel vroeg, is niet bekendgemaakt.

Bestuur blijft aan

De verkiezing is nu voor onbepaalde tijd uitgesteld. Het bestuur overlegt binnenkort met onder meer het Ledenparlement en het vakbondspersoneel over hoe het nu verder moet met de verkiezing.

De actievoerders vroegen gisteren ook om het vertrek van het huidige bestuur. Op die eis is het bestuur niet ingegaan.

De verkiezing binnen de FNV is niet helemaal van de baan; leden kunnen de komende weken wel kiezen voor een nieuw Ledenparlement.