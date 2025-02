Misstanden gemeld bij Limburgse jeugdzorginstelling: drugs, dwang en geweld

(Oud-)medewerkers van een jeugdzorginstelling in Limburg slaan bij de regionale omroep L1 alarm over de omstandigheden binnen de organisatie. Ze zeggen dat cliënten onder andere te maken kregen met geweld, drugscriminaliteit en gedwongen prostitutie.

Bij Zorggroep Hilzijn worden jongeren en jongvolwassenen met gedrags- en psychiatrische problemen opgevangen. De organisatie heeft woongroepen in Weert, Panningen, Horn en Neer waar cliënten begeleid wonen.

'Jongeren geronseld door criminelen'

L1 sprak met meerdere (oud-)medewerkers en andere betrokkenen, die anoniem willen blijven. Ze vertellen over de problemen die zich tussen 2022 en 2024 op de locaties afspeelden. Volgens de medewerkers waren ze niet altijd in staat om de jongeren passende zorg te bieden, omdat hun problematiek te ernstig was of omdat het personeel niet geschoold was.

Zo bestonden de groepen uit jongeren met ernstige psychische problemen, drugsproblematiek of hadden ze contacten uit het criminele milieu. Ook waren veel cliënten volgens de medewerkers door een rechter in de woongroep geplaatst.

"We hadden geen idee wat we aan het doen waren", zegt een oud-medewerker. "De casussen werden steeds heftiger. Dagelijks belden we de politie omdat een cliënt een hulpverlener wilde slaan."

Tijdens behandelingen werd volgens medewerkers duidelijk dat cliënten werden geronseld door criminelen. "Meiden vertelden dat ze naar hotels in de regio moesten om betaalde seks te hebben met mannen. Jongens moesten pakketjes bezorgen en kregen pinpassen op hun naam."

Meldingen inspectie

Volgens L1 blijkt uit verschillende bronnen dat er verschillen zijn tussen het aantal incidenten dat de zorginstelling heeft gemeld bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de verhalen van de (oud-)medewerkers. Terwijl de officiële data slechts een beperkt aantal incidenten laat zien, spreken betrokkenen over een veelvoud van ernstige misstanden.

Het is niet duidelijk waarom deze verschillen er zijn. Volgens de IGJ zijn jeugdzorgorganisaties wettelijk verplicht om calamiteiten en lichamelijk, seksueel en psychisch geweld te melden. De inspectie laat aan de omroep weten dat ook medewerkers of (ex-)cliënten zich altijd bij de IGJ kunnen melden. "Dan kunnen wij deze informatie gebruiken voor ons toezicht."

De directie van de zorggroep wilde geen vragen beantwoorden van L1, maar laat in een schriftelijke reactie weten dat de zorggroep de zorg levert die contractueel moet worden geleverd. "Over de wijze waarop wij hieraan opvolging geven wordt periodiek verantwoording afgelegd aan de daartoe bevoegde instanties en opdrachtgevers."

Reacties gemeenten

De gemeenten Venlo en Peel en Maas, waar Hilzijn een contract mee heeft, zijn bekend met de samenstellingen van de groepen bij zorggroep. Venlo laat weten dat "de samenstelling mede het gevolg is van het afbouwen van de gesloten jeugdzorg", maar zegt dit geen zorgwekkende ontwikkeling te vinden. "We zien dat het afbouwen soms sneller gaat dan het organiseren van een passend aanbod voor deze doelgroep."

De gemeente Leudal, waar de zorggroep ook een contract mee heeft, laat in een reactie weten de signalen uiterst zorgwekkend te vinden. De gemeente roept iedereen die zich in de signalen herkent op zich te melden bij de IGJ.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd laat aan L1 weten de signalen over de situatie bij Hilzijn te hebben geregistreerd. Wat daarmee gaat gebeuren, is nog niet duidelijk. "Er wordt nog beoordeeld hoe we hieraan opvolging geven."