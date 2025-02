Tarling verovert in Emiraten macht in tijdrit, maar Pogacar blijft in de buurt

Joshua Tarling heeft de tweede etappe in de zevendaagse Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten gewonnen. De 21-jarige Brit was op het eiland Al Hudayriyat de snelste in een vlakke tijdrit over 12,2 kilometer en is ook de nieuwe klassementsleider.

De renner van Ineos nam de leiderstrui over van Jonathan Milan, die maandag de eerste rit op zijn naam had geschreven. De Italiaan van Lidl-Trek, die als enige van de kanshebbers laat van start ging en daardoor geconfronteerd werd met meer wind, gaf 1.13 toe op de Brit.

Tarling, die op de Olympische Spelen in Parijs een medaille misliep door een lekke band, was met zijn tijd van 12.55 dertien seconden sneller dan de Zwitser Stefan Bissegger.