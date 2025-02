Van shampoo tot winterjas: vraag naar gratis spullen uit weggeefwinkels groeit

De winkel ziet eruit als iedere andere fast fashion-winkel in de binnenstad, maar de intentie is heel anders. "Gemiddeld dragen we onze kledingstukken maar zeven keer", zegt Vorstenbosch. "Dat verhaal willen we hier vertellen. We bespreken met mensen hoeveel kleding ze kopen en waar ze die kleding moeten laten als ze die niet meer dragen."

"Zo'n winkel op een prominente plek als Utrecht Centraal heeft een signaaleffect", zegt omgevingspsycholoog Ellen van der Werff van de Rijksuniversiteit Groningen. "Het werkt aanstekelijk en laat zien: dit is belangrijk, veel mensen winkelen hier of doneren kleding. Wie het ziet, kan denken: ik ga ook vaker tweedehandskleding kopen. Of: ik open zelf een weggeefpunt."

Aan spullen geen gebrek

De pop-upwinkel krijgt hulp van vrijwilligers en ontvangt subsidie van het ondernemersfonds in Utrecht. Aan aanbod van kleding geen gebrek; wat in de winkel hangt komt uit kasten van consumenten of is vanwege productiefouten gedoneerd door modemerken.

Ook in Gea's Weggeefwinkel in Groningen komen meer dan genoeg spullen binnen. "Het gebouw is tot de nok toe gevuld", aldus Topelen-Wilkens. "Ja", , er is te veel aanbod", zegt Vorstenbosch. "Geef spullen een tweede leven, maar koop vooral minder. Dat is precies ons punt."