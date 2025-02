PSV heeft volgens Bosz geen ruimte voor crisis: 'Moeten winnen van Juventus'

Verwacht geen stormachtige start of afwachtend spel om aan het eind van de wedstrijd toe te slaan. "Onze manier van spelen is bekend, dat zal morgen niet anders zijn", verzekert Bosz, die ondanks het vele puntenverlies in de eredivisie weigert te spreken van een crisis bij zijn club.

"Het is topclub onwaardig dat je in de competitie zoveel punten achter elkaar verspeelt. Maar dat analyseren we en daar proberen we wat aan te doen. Er is een aantal feiten: dat we punten laten liggen in de eredivisie, dat we veel doelpunten tegenkrijgen en dat dat veel gebeurd is uit spelhervattingen. Daar zit langzamerhand verbetering in, daar ben ik blij mee."

Tegenstander Juventus, vierde in de Serie A, toont de afgelopen weken in ieder geval qua resultaten ook verbetering. Na PSV werd zondagavond ook Internationale verslagen (1-0). "Een topresultaat, dat red je niet met een middelmatige ploeg", oordeelt Bosz.

Juventus of Farioli?

De enige Italiaanse journalist die aanschoof om de trainer van PSV een vraag te stellen, vroeg zich af om wie Bosz zich meer zorgen maakt: Juventus of Ajax-trainer Francesco Farioli? Bosz kan er wel om lachen: "Ik ben heel bang voor allebei, Juventus is een fantastische club en Farioli staat eerste in Nederland."