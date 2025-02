Philip Freriks en Poolse premier Tusk spreken op 4 en 5 mei

De 4 meivoordracht in De Nieuwe Kerk in Amsterdam wordt dit jaar gehouden door presentator, schrijver en journalist Philip Freriks. Dat heeft het Nationaal Comité 4 en 5 mei bekendgemaakt. Freriks is onder meer bekend als presentator van het NOS Journaal en Het Groot Dictee der Nederlandse Taal.

Eind vorige maand zwaaide hij af als presentator van de kennisquiz De slimste mens, die hij 25 seizoenen presenteerde. Dat programma was jarenlang een van de best bekeken programma's op de Nederlandse televisie.

Aansluitend aan de 4 meivoordracht is de Dodenherdenking op de Dam. Premier Schoof zal dan een toespraak houden. Het gebeurt eens in de vijf jaar dat de minister-president spreekt bij de Dodenherdenking.

In 2025 is het tachtig jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog ten einde kwam. In heel het land wordt op 4 mei stilgestaan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en wordt op 5 mei gevierd dat het land bevrijd werd.

Tusk houdt 5 meilezing

Op Bevrijdingsdag houdt de Poolse premier Donald Tusk de 5 mei-lezing in Wageningen. Hij spreekt in het kader van het programma 'De Herdenking van de Capitulatie en het Vrijheidsdefilé' dat jaarlijks in de stad wordt georganiseerd.

Na de toespraak van Tusk ontsteekt premier Schoof in Wageningen het Vrijheidsvuur. Dat is het officiële startschot voor de overige feestelijkheden in het land.