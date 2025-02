'Vader van Nutella' Francesco Rivella (97) overleden

Francesco Rivella, mede-uitvinder van de hazelnootchocoladepasta Nutella, is op 97-jarige leeftijd overleden. In een bericht op Facebook meldt de Rotary Club Alba, waarvan Rivella 55 jaar lid was, dat de Italiaanse chemicus vrijdag is gestorven. Hij laat vier kinderen na.

In 1952 begon Rivella te werken bij chocoladeproducent Ferrero. Samen met bedrijfsleider Michele Ferrero verbeterde hij het recept van de eerste versie van het broodbeleg, destijds genaamd Supercrema.

In 1964 rolde het eerste potje van het nieuwe product, nu onder de naam Nutella, van de band. Wereldwijd werd het een groot succes.

Goedkoper

Nutella werd opgezet als een goedkoper alternatief voor chocoladepasta. De import van cacao was duur, maar in Noord-Italië groeien volop hazelnoten volop. Daarom werd ervoor gekozen om in Nutella minder cacao en meer hazelnoten te stoppen.

Als technisch directeur bij Ferrero stond Rivella ook aan de wieg van andere bekende chocoladeproducten, zoals Kinder-chocolade. Rivella werkte nooit voor een ander bedrijf. In 1993 ging hij met pensioen.