18/2 in Nieuwsuur: VS en Rusland over Oekraïne • Nederlandse militairen naar Oekraïne? • Vechten in Oekraïne? • Democraat Tim Walz over Trump

VS en Rusland praten over toekomst Oekraïne

In de Saudische hoofdstad Riyad is de ontmoeting tussen delegaties van Rusland en de VS begonnen. De belangrijkste onderwerpen zijn het herstel van de relatie tussen beide landen en de oorlog in Oekraïne. De Amerikanen zeggen dat ze van de Russen willen horen of ze het menen dat ze de oorlog willen beëindigen. Voor Rusland is het herstel van de betrekkingen het belangrijkst. Het is voor het eerst sinds de Russische invasie in Oekraïne dat zulke hoge vertegenwoordigers van Rusland en de VS elkaar ontmoeten.