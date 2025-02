VS en Rusland praten over Oekraïne en elkaar, vijf vragen over 'Riyad'

Hoe hebben Europese landen gereageerd op de aankondiging van de gesprekken?

Zelensky heeft gezegd dat hij "nooit beslissingen van de Verenigde Staten en Rusland over Oekraïne zou accepteren".

Gisteren was er spoedoverleg in Parijs. Daar kwamen de regeringsleiders van acht Europese landen bij elkaar, met onder anderen NAVO-chef Rutte en Europese Commissie-voorzitter Von der Leyen. Aangezien Europa niet was uitgenodigd bij de gesprekken vandaag, was het zaak voor de landen om eenheid te tonen. Veel concreets kwam niet uit de top.

Daarnaast stond het overleg ook in het teken van de standpunten van de VS over een toekomstig NAVO-lidmaatschap voor Oekraïne en de door Rusland bezette gebieden. De VS ziet een toetreding tot het militair genootschap van Oekraïne niet langer zitten. Bovendien noemde president Trump het niet realistisch dat Oekraïne in een akkoord met Rusland de bezette gebieden terugkrijgt.

Kunnen er al concrete stappen in het vredesproces in Oekraïne verwacht worden?

Nee. Minister Rubio heeft al gezegd dat de "echte onderhandelingen" nog moeten komen. Daarbij zal volgens hem ook Oekraïne betrokken moeten worden, "omdat zij het land zijn dat is binnengevallen". Maar ook Europa moet aanwezig zijn, zei hij, onder meer omdat Europese landen ook sancties hebben opgelegd aan Poetin en Rusland.

Trump had eerder beloofd dat hij de oorlog in Oekraïne binnen 24 uur na zijn aantreden zou beëindigen, mogelijk zelfs daarvoor. Dat is niet gelukt, maar de woorden van de Amerikanen lijken wel effect te sorteren.

Zo hebben verschillende Europese leiders opgeroepen tot meer militaire samenwerking. Ook is de roep binnen Europa om de NAVO-uitgaven te verhogen luider geworden. De Britse premier Keir Starmer heeft bovendien gezegd dat het Verenigd Koninkrijk bereid is om militairen te leveren om de veiligheid te handhaven als het tot een staakt-het-vuren komt. Ook premier Schoof sluit niet uit dat Nederland deelneemt aan een troepenmacht om Oekraïne te beschermen, al is een besluit daarover nog geen gelopen koers.