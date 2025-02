Van Rouwendaal twijfelt over carrière: 'Anderen helpen leuker dan mezelf afbeulen'

In juli is Sharon van Rouwendaal aanwezig bij de WK openwaterzwemmen in Singapore. De tweevoudig olympisch kampioen gaat er niet naartoe voor haar vierde wereldtitel, maar zal er wel een belangrijke knoop doorhakken: blijft ze topsporter, of is het mooi geweest?

Afgelopen zomer in Parijs veroverde de specialiste in het openwater haar tweede olympische gouden medaille op de tien kilometer. Acht jaar eerder was ze ook al de beste in Rio de Janeiro. In haar uitpuilende prijzenkast hangen ook negentien medailles van EK's en WK's. Wat valt er dan nog te wensen? Welke doelen kan ze nog najagen?

De 31-jarige zwemster worstelt al een tijdje met die vraag. "Ik houd van trainen, van racen. Maar als ik stop, kan ik wel meer tijd doorbrengen met mijn familie. En ik leid dan ook een gezonder leven. Racen zorgt voor stress in je lichaam."