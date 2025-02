Ongenaakbare Frits Bolkestein was tegendraadse liberaal

Oud-VVD-leider Frits Bolkestein, die maandag op 91-jarige leeftijd overleed, leek op het eerste gezicht geen man die in het televisietijdperk een succesvol politicus zou kunnen zijn. Hij was een afstandelijke en erudiete eenling met een deftige tongval, die strikt rationeel redeneerde. Hij maakte geen warme of toegankelijke indruk, 'ongenaakbaar' was eerder het woord dat bij hem paste.

Bolkestein zag zichzelf niet als een intellectueel maar als een "Amsterdamse koopman". Dat was een wat merkwaardig zelfbeeld, want zelfstandig ondernemer was hij nooit geweest en hij leek eerder een studeerkamergeleerde. Hij was erudiet, poseerde bij voorkeur voor een van zijn goedgevulde boekenkasten en schreef zelf ook boeken, waaronder een Engelstalig toneelstuk over Floris V en een boek over de volgens hem schadelijke invloed van intellectuelen in de politiek.

Toch won de VVD onder zijn leiding alle verkiezingen en haalde hij meer zetels dan zijn volksere en vlottere voorgangers Wiegel en Nijpels. Dat succes had alles te maken met de wijze waarop hij de discussie aanging over immigratie en integratie in de multiculturele samenleving.

Barlaeus

Bolkestein groeide op in Amsterdam-Zuid, in een familie van leraren, rechters en geleerden. Zijn grootvader was minister van Onderwijs, zijn vader president van het Amsterdamse gerechtshof.

In de jaren 1945-1951 zat hij op het Barlaeus Gymnasium, waar hij afgaande op zijn cijfers een van de beste leerlingen ooit was. Hij noemde die periode achteraf zijn gouden tijd. Vooral de klassieke talen boeiden hem. Hij had daardoor nauwkeurig leren lezen en had daarna niets fundamenteels meer bijgeleerd, zei hij.

Zijn leraar klassieke talen Meerwaldt beschouwde hij als zijn grootste leermeester; diens portret had hij zijn leven lang op zijn studeerkamer staan.

Shakespeare in het Swahili

Hij deed, niet ongebruikelijk in die tijd, acht jaar over zijn studies, eerst wiskunde, daarna filosofie. Erna trad hij in dienst van Shell, waarvoor hij meer dan tien jaar in Afrika, Midden-Amerika en Indonesië werkte.

Het werk vond hij vaak onder zijn niveau - om zichzelf uit te dagen leerde hij Shakespeare lezen in het Swahili, las hij Plato en andere auteurs in het oud-Grieks en voltooide hij ook nog een rechtenstudie.

Uiteindelijk wilde hij een hogere levensvervulling dan die van 'olieverkoper'. In 1976, als 43-jarige, gaf hij zijn leven een andere wending: hij werd politicus.