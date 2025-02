Zesde schietpartij in Belgische Anderlecht in twee weken tijd

In de Brusselse deelgemeente Anderlecht is gisteravond opnieuw iemand gewond geraakt bij een schietpartij. Er werd geschoten bij metrostation Sint-Guido, melden Belgische media. Het is de zesde schietpartij in Anderlecht in twee weken tijd. De dader is gevlucht op een elektrische step en is sindsdien spoorloos.

In de nacht van zondag op maandag was er ook al een schietpartij in de buurt van het metrostation. De avond ervoor werd een man van 19 doodgeschoten bij de ingang van een ander metrostation. In totaal zijn er bij de schietpartijen twee doden gevallen en vier mensen gewond geraakt.

De burgemeester van Anderlecht en het Openbaar Ministerie stellen dat de beschietingen te maken hebben met het drugsmilieu en spreken van een "bendeoorlog om territorium". De politie heeft de aanwezigheid van agenten in de buurt van het station eerder verhoogd, maar dit lijkt de schutters niet te hebben afgeschrikt.

Politie vlakbij

Zo stonden volgens burgemeester Cumps agenten op ongeveer zeventig meter afstand bij de beschieting van zaterdag. "Dat is het teken dat die schurken nergens voor stoppen", aldus de burgemeester. Hij is voorstander van een "algemene mobilisatie in de strijd tegen drugsgeweld" en pleit voor meer politiemiddelen om het "extreme geweld" tegen te gaan.

Vanochtend werd in de Brusselse plaats Molenbeek een grote politieactie gehouden. De actie zou gericht zijn tegen een Albanese criminele organisatie die zich bezighoudt met productie en handel van cannabis. Deze actie heeft volgens de politie niets te maken met de schietpartijen van de afgelopen weken.