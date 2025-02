FrieslandCampina buigt verlies om naar winst

Ontslagrondes en efficiënter werken lijken hun vruchten af te werpen bij FrieslandCampina. Het zuivelbedrijf boekte vorig jaar een flinke winst. In 2023 leed het nog een miljoenenverlies.

FrieslandCampina profiteerde van een groeiende vraag naar zuivelproducten in Zuidoost-Azië en naar kindervoeding in China. Onder aan de streep bleef 321 miljoen euro over, tegen een verlies van 149 miljoen in 2023.

FrieslandCampina is een corporatie. Dat betekent dat het zuivel verwerkt van melkveehouders die bij de corporatie zijn aangesloten. Het bedrijf, met het hoofdkantoor in Amersfoort, heeft vestigingen in dertig landen. Er werken bijna 20.000 mensen. In meer dan honderd landen worden de zuivelproducten verkocht.

Kaasfabriek

FrieslandCampina zette de afgelopen jaren het mes in de organisatie. Het bedrijf sloot een kaasfabriek in het Limburgse Born en schrapte honderden banen. Dat was nodig, zei het bedrijf, om efficiënter te kunnen produceren.

De leden leverden vorig jaar iets meer dan 9 miljard kilogram melk aan. Dat is een paar procent minder dan in 2023. De daling komt volgens FrieslandCampina door een afname in het aantal leden. Het bedrijf merkt dat veel melkveehouders stoppen, onder meer door gebrek aan bedrijfsopvolging.