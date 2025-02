Vliegtuigongeluk Toronto: 18 gewonden, onder wie 3 ernstig

Het gaat om een CRJ900-vliegtuig van Endeavor Air, een dochteronderneming van Delta Airlines. Aan boord waren 76 passagiers en vier bemanningsleden.

Een van de passagiers vertelde later aan CNN dat hij voorafgaand aan het ongeluk niets ongewoons opmerkte. "We kwamen op de grond terecht, lagen zijwaarts en daarna lagen we ondersteboven", zei hij tegen CNN.

"Ik kon gewoon mijn gesp losmaken en vallen en mezelf naar de grond duwen. Sommige mensen hingen een beetje ondersteboven en hadden hulp nodig om naar beneden te komen. Anderen konden dat zelf", zei hij.

Bekijk hier beelden van net na de crash, waarin ook te zien is hoe passagiers zelf uit het vliegtuig stappen: