Rusland laat Amerikaan vrij in aanloop naar top in Riyad

Rusland heeft een Amerikaan vrijgelaten die anderhalve week geleden op een vliegveld bij Moskou werd opgepakt voor drugsmokkel. Het Kremlin laat doorschemeren dat dit alles te maken heeft met de ontmoeting vandaag in Saudi-Arabië tussen de Amerikaanse minister Rubio van Buitenlandse Zaken Rubio en zijn Russische collega Lavrov. "Bepaalde gebeurtenissen moeten in die context worden gezien", zegt een woordvoerder.

De douane van de internationale luchthaven van Vnoekovo betrapte op 7 februari de 28-jarige Kalob Wayne op de smokkel van een kleine hoeveelheid marihuana. Die zat verstopt in een pot marmelade. Zijn Amerikaanse advocaten hebben tegen The New York Times gezegd dat de Russen hem hebben laten gaan om mogelijke irritaties weg te nemen voorafgaand aan de ontmoeting in Saudi-Arabië .

Op het moment dat Wayne werd aangehouden, waren de onderhandelingen tussen de VS en Rusland over een gevangenenruil bijna afgerond. Rusland liet uiteindelijk vorige week de Amerikaan Marc Fogel vrij, de VS liet daarna de Russische cryptocrimineel Alexander Vinnik gaan. Volgens een bron van The New York Times liep de ruil door de arrestatie van Wayne enkele dagen vertraging op.

Topoverleg

Bij de besprekingen in de Saudische hoofdstad Riyad is, naast het herstel van de diplomatieke banden tussen beide landen, de beëindiging van de oorlog in Oekraïne het belangrijkste onderwerp.

Beide landen sturen vertegenwoordigers op het bijna hoogste niveau. Rubio neemt Midden-Oostengezant Witkoff en nationale veiligheidsadviseur Waltz mee, Lavrov president Poetins belangrijkste buitenlandadviseur, Joeri Oesjakov.

De besprekingen moeten de weg effenen voor een ontmoeting tussen de presidenten Poetin en Trump.