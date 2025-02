UWV: Werkgevers passen werk aan door krapte op de arbeidsmarkt

Bijna de helft van de werkgevers in Nederland zegt vanwege de krapte op de arbeidsmarkt het werk anders te organiseren. Het UWV ondervroeg een representatieve groep van zo'n 2300 werkgevers. Van hen 46 procent gaf aan dit te doen.

Het vaakst doen ze dit door te stimuleren dat werknemers breed inzetbaar zijn binnen het bedrijf. Daarna volgt het efficiënter maken van werkprocessen en daarna het inzetten van automatisering en andere arbeidsbesparende technologie. Of werkgevers dit nu ook meer doen dan een paar jaar geleden is onduidelijk, het UWV heeft dit niet eerder onderzocht.

Bedrijven met een personeelstekort kunnen bij het UWV aankloppen voor gratis advies over een andere organisatie van het werk. Dat heet het Bedrijfsadvies Inclusieve Arbeidsorganisatie (BIA).

Taken opgeknipt

Het UWV tekende ook de ervaringen op van bedrijven die zo'n advies kregen. Bijvoorbeeld het Friese bedrijf Opnieuw! dat uit gebruikte materialen meubels maakt. In het verleden liet het bedrijf één persoon een hele stoel opknappen. Nu is dat proces opgeknipt en is er bijvoorbeeld een aparte afdeling waar iemand alleen armleuningen repareert. Volgens het bedrijf is het makkelijker om mensen te vinden die niet alle taken kunnen uitvoeren, maar wel zo'n 'opgeknipte' taak.

Ook de Douane heeft sommig werk anders georganiseerd. Niet-specialistische taken werden weggehaald bij medewerkers. En met deze taken werd een nieuwe functie gecreëerd waarvoor minder specifieke eisen golden. Daardoor werd het makkelijker om zo'n vacature vervuld te krijgen en hadden bestaande medewerkers meer tijd voor hun specialistische taken.

'Betrek werknemer erbij'

UWV-arbeidsmarktadviseur Erica Maurits benadrukt dat werknemers wel goed moeten worden meegenomen in zo'n verandering van het werk. "Je wil voorkomen dat werknemers door zo'n proces uitstromen of elders gaan kijken. Betrek ze er dus bij. En ze kunnen ook input geven in hoe je iets efficiënter kan maken. De mensen op de werkvloer kunnen vaak goed zien wat de mogelijkheden zijn."

Het UWV deed het onderzoek eind vorig jaar. Werkgevers zeiden toen dat iets meer dan de helft van de vacatures, 53 procent, moeilijk vervulbaar was. Dat is evenveel als een jaar eerder. Al sinds 2021 ligt dit percentage boven de 50. In het openbaar bestuur, de bouw en het onderwijs hebben werkgevers nu het vaak last van krapte op de arbeidsmarkt.

Krapte heeft gevolgen

Van de werkgevers die last hebben van de krapte zegt een deel dat dat ook gevolgen heeft voor de productie of dienstverlening.

Van hen zegt 43 procent dat de krapte de groei van de organisatie belemmert, 30 procent zegt meer opdrachten af te wijzen en 22 procent zegt de openingstijden, productie of dienstverlening te beperken. Ook geeft 18 procent aan dat de kwaliteit van de producten of dienst verminderten door de krapte.