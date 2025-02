Deze week ook vluchten met migranten uit VS naar Costa Rica

Woensdag landen de eerste vliegtuigen met migranten uit de Verenigde Staten in Costa Rica. Het land gaat - betaald door de Amerikanen - tweehonderd migranten opvangen die in de VS wachten op uitzetting.

De migranten komen volgens Costa Rica uit Centraal-Azië en India. Ze zullen op een later moment terugkeren naar hun land van herkomst.

Een van de verkiezingsbeloftes van Trump was om illegale migranten massaal uit de VS te zetten. Een aantal landen is een samenwerking met de VS aangegaan om tegen betaling migranten op te vangen. Naast Costa Rica zijn dat Panama en Guatemala.

Vorige week landde een vliegtuig met 119 migranten in Panama. Zij komen uit onder meer China en Pakistan.