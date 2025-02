Europa gedumpt door Trump? 'IJzingwekkend als hij met Poetin deal sluit'

Woensdag liet de Amerikaanse defensieminister Pete Hegseth weten dat Rusland, wat de VS betreft, geen bezet Oekraïens grondgebied hoeft terug te geven en dat Oekraïne geen NAVO-lidmaatschap krijgt. De boodschap kwam in Brussel hard aan. Osinga: "Hiermee geeft Trump al dingen weg voordat de onderhandelingen begonnen zijn en beloont hij Poetin als oorlogsmisdadiger."

De Amerikaanse Oekraïne-gezant ging zaterdag nog een stap verder. Hij zei geen rol te zien voor Europa bij onderhandelingen over een staakt-het-vuren tussen Oekraïne en Rusland. Gisteren zei buitenlandminister Marco Rubio echter dat Europese landen wel degelijk betrokken moeten worden "omdat ook zij sancties hebben opgelegd aan Rusland en aan de oorlogsinspanningen hebben bijgedragen".

Onduidelijk is dus met welk uitgangspunt de Amerikanen de gesprekken met de Russen aangaan. Ondertussen verwacht de VS wel dat Europa straks zelf opdraait voor veiligheidsgaranties voor Oekraïne. Osinga: "Europa zit niet aan tafel, maar moet wel de lasten dragen."

Overigens lijkt er bij sommige Europese leiders, onder wie premier Dick Schoof, nog hoop dat de Amerikanen wél militair willen bijdragen aan een wapenstilstand in Oekraïne. "We moeten de back-up van Amerika hebben", zei hij maandag.

'Vance ondermijnt NAVO'

Maar het lijkt overduidelijk dat Europa niet meer op de onvoorwaardelijke steun van de VS hoeft te rekenen. Ondertussen is Poetin uit zijn internationale isolement getrokken door Trump. Woensdag belden ze anderhalf uur met elkaar.

Dat konden we aan zien komen, zegt Monika Sie, directeur van Instituut Clingendael: de Amerikaanse toenadering tot Rusland. "Dat wil niet zeggen dat het niet heel schokkend is om mee te maken."

Dit weekend leek de Amerikaanse vicepresident JD Vance zelfs te suggereren dat de VS en Rusland ideologisch dichter bij elkaar liggen dan de VS en Europa. Osinga: "Vance ondermijnde de fundamenten die de NAVO bij elkaar houden: democratische waarden en het vertrouwen in internationale instituten."

Sie noemt het een "ijzingwekkende gedachte" dat Trump en Poetin "een bromance ontwikkelen op basis van conservatieve waarden" en vervolgens een "sterkemannendeal" sluiten. "De wereld wordt ingericht op basis van allianties tussen grootmachten en de rest moet wijken. Oekraïne is dan het land dat onder de bus wordt gegooid."

Maar, zegt Sie, of de band tussen Trump en Poetin echt zo innig wordt, is nog niet gezegd. Osinga denkt bovendien dat Trump de Russen niet met te veel weg wil laten komen bij de onderhandelingen. Trump dreigde vorige maand nog de sancties tegen Rusland op te voeren als Poetin niet wil onderhandelen. "Trump wil de Nobelprijs voor de vrede winnen en laten zien dat hij de grote vredesonderhandelaar is."

Afschrikkingsmacht

Voor Europa is de onduidelijke Amerikaanse houding frustrerend, ziet Clingendael-directeur Sie. "Want voor een geloofwaardige afschrikking blijven we afhankelijk van de VS. Maar we weten niet meer of dat land nog voor dezelfde waarden staat. De geopolitieke boodschap van de VS is: Europa moet meer voor z'n eigen veiligheid zorgen. Maar ideologisch zoekt Trump aansluiting bij nationalistische partijen in Europa, die zich verwant voelen met Poetin en helemaal geen soldaten willen sturen naar Oekraïne."

Zelfs áls Amerika militair aan de kant van Europa en Oekraïne blijft staan, is het essentieel dat Europese regeringsleiders afspraken maken over "een geloofwaardige afschrikkingsmacht", zegt Osinga. "Dat zou ook een aanleiding kunnen zijn voor Trump om zich niet af te keren naar Europa."

Maar vooralsnog hebben de gesprekken niet tot resultaat geleid. De vraag is ook of Poetin akkoord wil gaan met westerse troepen in Oekraïne. En als hij weigert, hoe Trump daar vervolgens op reageert. "Hoe dan ook moeten we een snelle deal zonder goede waarborgen zien te voorkomen", zegt Sie. "Anders kan Rusland na vier jaar alsnog toeslaan, als Trump weg is en z'n Nobelprijs binnen heeft."