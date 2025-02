Darter Van Gerwen verliest in Rosmalen van Ierse amateur, Klaasen haalt finale

Michael van Gerwen heeft een uitgelezen kans laten liggen om in zijn eigen Brabant een titel op te eisen. Bij het Player Championship 3 in Rosmalen ontbraken Luke Littler en Luke Humphries, maar Van Gerwen zelf liet zich in de eerste ronde verrassen door de onbekende Ier Michael Flynn.

De 32-jarige Flynn, die bij de bond WDF de 574ste positie op de ranking bezet, was met 6-4 te sterk voor de thuisfavoriet uit Vlijmen. Flynn haalde nog nooit een tourkaart van de PDC.

Pas zondagochtend hoorde Flynn dat hij mocht meedoen, nadat een aantal andere spelers hadden afgezegd. Hij staat namelijk ook elfde op de Challenge Tour, een lijst met reservespelers voor dit soort toernooien.

De sociaal werker uit Limerick moest zich vanuit het westen van Ierland haasten om op tijd bij het vliegveld te zijn. Maar het was hem de reis waard: "Dit is een enorm moment in mijn loopbaan", vertelde de amateurdarter aan de BBC. In de tweede ronde werd de Ierse amateur uitgeschakeld door de Pool Tytus Kanik.

Klaasen in finale

Jelle Klaasen presteerde wel goed in eigen land. De Nederlandse nummer 91 van de PDC-ranglijst haalde de finale, waarin hij met 8-4 verloor van de nummer tien van de wereld, Chris Dobey.

In de kwartfinales had Klaasen knap gewonnen van de nummer vier van de wereldranglijst, Rob Cross. Jermaine Wattimena was in de kwartfinales blijven steken, hij verloor van Nick Kenny.

Players Championship 4 (van de in totaal 34 speeldagen) is dinsdag, ook in Rosmalen.