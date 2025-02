Barcelona mag niet klagen over arbitrage en herovert koppositie in Spanje

Daarna had de trotse nummer zes van La Liga voor een soortgelijke situatie als bij Martinez ook een strafschop moeten krijgen, maar die kreeg het niet.

Olmo valt goed in

Om Barcelona weer iets beter te laten draaien, bracht Flick halverwege de tweede helft Dani Olmo en laatkomer Jules Koundé in de ploeg. De verdediger startte op de bank omdat hij een bespreking had gemist.

Het leverde wat nieuwe energie op bij de Catalanen. Olmo was eerst zelf gevaarlijk na een Bergkamp-achtige actie in het strafschopgebied en even later gunde hij Raphinha een niet te missen kans op de tweede treffer.

De Braziliaan mistte wel. Net zoals Rayo-spits De Frutos dat deed bij een grote kans in de extra tijd. Daardoor pakte Barcelona de in december verloren koppositie door de minieme zege weer terug.