Europese leiders willen meer geld naar defensie, maar veel concreter worden ze niet

Kysia Hekster, correspondent Europese Unie en NAVO:

"Premier Schoof zegt dat de urgentie gevoeld wordt. Dat zeiden ook de andere aanwezige regeringsleiders na het spoedoverleg in Parijs, maar toch was er geen concrete uitkomst van deze samenkomst.

Schoof zei ook dat de boodschap aan de Amerikanen is dat Europa nog steeds wil samenwerken met de VS. Maar het is de grote vraag of de Amerikanen dat ook willen. Schoof zei daar wel van overtuigd te zijn, maar uit de acties van de VS bleek de afgelopen weken iets anders. Het zou kunnen dat Europa achter de schermen van de VS te horen heeft gekregen dat de soep minder heet wordt gegeten. Maar het lijkt erop alsof Amerika het echt heeft uitgemaakt met Europa, en dat Europa nog in de ontkenningsfase zit.

De volgende EU-top is pas gepland in maart, over ruim een maand, en we weten nog niet of er voor dat moment nog een extra EU-top komt. En in het huidige, duizelingwekkende tempo waarin de ontwikkelingen elkaar opvolgen, is een maand een eeuwigheid."