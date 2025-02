Amerikaanse man schiet op twee Israeliërs in Miami, dacht dat het Palestijnen waren

Een 27-jarige man heeft in de Amerikaanse stad Miami 17 keer geschoten op een vader en een zoon. De Amerikaan zei dat hij dat deed omdat hij dacht dat het Palestijnen waren, melden Amerikaanse media. Het tweetal heeft de schietpartij overleefd. De schutter is aangehouden.

Het incident gebeurde gisteren. Volgens de Amerikaanse politie keerde de 27-jarige verdachte Mordechai Brafman zijn vrachtwagen om op de weg om naar het voertuig van de slachtoffers te rijden. Daar stapte hij uit en schoot hij meerdere keren op de auto van de vader en zoon toen zij langs reden.

Volgens het proces-verbaal zei Brafman tegen de politie dat hij "twee Palestijnen zag en ze allebei doodschoot" toen hij in zijn vrachtwagen reed.

Slachtoffers zijn Israëliërs

De vader en zoon zijn Israëliërs volgens de Amerikaanse politie. Israëlische media melden dat alle drie de mannen Joods zijn. Brafman wordt verdacht van twee pogingen tot moord.

De zoon, Ari Revay, schrijft op Facebook dat een kogel hem bij zijn schouder heeft geraakt. Zijn vader raakte aan een onderarm gewond. Ook schrijft Revay dat de verdachte "om nationalistische redenen" zijn vader en hem probeerde te vermoorden. De slachtoffers dachten in eerste instantie dat het om een antisemitische aanval ging.

De Amerikaanse belangenorganisatie CAIR die opkomt voor de belangen van Amerikaanse moslims, heeft de autoriteiten opgeroepen om Brafman ook aan te klagen voor haat vanwege zijn uitspraak over de afkomst van de twee mannen.

Sinds het begin van de oorlog in Gaza in oktober 2023 is het aantal anti-Palestijnse incidenten toegenomen in Amerika.

Meerdere incidenten in Amerika

Op 14 oktober 2023 werd de 6-jarige Palestijns-Amerikaanse Wadea Al-Fayoume in Chicago in zijn huis vermoord door de verhuurder. De jongen werd door de 71-jarige Joseph Czuba 26 keer gestoken met een mes. Zijn moeder raakte daarbij zwaargewond. Volgens Amerikaanse autoriteiten heeft Czuba de jongen gedood vanwege de oorlog tussen Israël en Hamas en vanwege hun islamitische geloof.

Een maand later schoot een man op straat op drie studenten van Palestijnse afkomst. Hisham Awartani, Kinnan Abdalhamid en Tahseen Ahmad liepen op straat toen ze werden aangevallen door verdachte Jason Eaton. Het drietal sprak op dat moment Arabisch en twee van hen droegen een keffiyeh, een Palestijnse sjaal. Alle drie raakten ze gewond. Awartani raakte verlamd doordat een kogel zijn ruggengraat raakte. De Amerikaanse autoriteiten onderzoeken of het om een hate crime gaat.

Afgelopen november werd een vrouw opgepakt omdat ze een man in een broodjeszaak had aangevallen vanwege zijn trui met de tekst 'Palestina'. De 64-jarige Alexandra Szustakiewicz zou volgens de Amerikaanse politie racistische opmerkingen tegen de man en zijn zwangere vrouw hebben gemaakt. Ook zou ze hebben geprobeerd om haar koffie op de vrouw te gooien. De vrouw werd beschuldigd van haatmisdrijf vanwege de Palestijnse afkomst van het koppel.

CAIR kreeg in de eerste zes maanden van 2024 bijna 5000 meldingen van moslimhaat of haat tegen Palestijnen. Dat is 69 procent meer dan het jaar daarvoor, aldus CAIR.