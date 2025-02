Nieuw conflict in coalitie: wel of geen Nederlandse militairen naar Oekraïne

Premier Schoof was zaterdag nog helder: Nederland zal welwillend kijken naar deelname aan een troepenmacht om Oekraïne na een akkoord te beschermen tegen Rusland. Maar twee dagen later is de kans dat er daadwerkelijk Nederlandse militairen die kant op gaan een stuk kleiner. Reden: de PVV van Wilders dreigt het te blokkeren.

Met een bericht op X creëerde Wilders vandaag een nieuw potentieel conflict in de coalitie. "Nederland zit al in veel missies en we moeten ons eigen grondgebied beschermen", schreef hij. De Oekraïense mannen die nu als vluchteling in Nederland zijn, moeten maar terug naar hun eigen land om voor veiligheid te zorgen. Niet de Nederlandse militairen, vindt de PVV.

Het gebeurt wel vaker dat partijen in de Tweede Kamer tegen Nederlandse deelname aan internationale missies stemmen. Maar omdat een meerderheid voorstemt, gaan de militairen dan toch op pad. Maar de PVV is nu veruit de grootste fractie in de Kamer. Nederlandse militairen op een potentieel gevaarlijke missie sturen zonder steun van de grootste partij lijkt ondenkbaar.

Bronnen binnen de coalitie zeggen dat Wilders zijn bericht niet van tevoren had besproken met zijn coalitiepartners. VVD en NSC zijn onderdeel van een Kamermeerderheid die eerder een motie steunde om "constructief" te kijken naar een naoorlogse vredesmacht voor Oekraïne.