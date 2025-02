'Invaller' Zlatan is niet de trainer van Milan, maar weet wat nodig is tegen Feyenoord

"Mooi spelen is belangrijk, maar winnen is nog belangrijker." Dat zei Zlatan Ibrahimovic namens AC Milan op de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd in de tussenronde van de Champions League tegen Feyenoord.

In welke hoedanigheid Ibrahimovic dat eigenlijk zei, daar blijft hij vaag over. De Zweedse topspits van weleer speelt een belangrijke rol bij de Milanese club, maar welke precies? Dat blijft gissen.

Zijn officiële functieomschrijving is 'senior advisor' voor Red Bird, de investeringsfirma die voor 99,93 procent eigenaar is van AC Milan. Maar niemand weet precies hoe ver de macht van de lange Zweed reikt in Milaan.

Als journalisten op de persconferentie vragen of hij nu de trainer is, dan ontkent hij meteen. "Nee, ik ben de achtervang voor alles. Als ik kan helpen, dan kom ik. Ik ben de invaller voor alles."

'Elkaar pushen'

Om vervolgens te vertellen wat de journalisten al wisten: Sergio Conceição, de hoofdtrainer van AC Milan, zit nog in Portugal vanwege tragische omstandigheden. Zlatan blijft ook over die omstandigheden vaag, maar de Portugese oefenmeester was in Porto om de begrafenis van voormalig FC Porto-president Pinto da Costa bij te wonen.

Hij mag dan wel niet de trainer zijn en een onduidelijke functie hebben, wat er gevraagd wordt om topwedstrijden te winnen weet Ibrahimovic maar al te goed. "Iedereen moet gefocust zijn en teamgenoten moeten elkaar pushen. Zelfs de wisselspelers", sprak Ibrahimovic. Die hoopt dat zijn ploeg de 1-0 nederlaag uit de eerste wedstrijd kan goedmaken.